FIFA anuncia el Premio de la Paz

México.- La FIFA ha anunciado la introducción del galardón Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo, que distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a las personas del planeta.

El premio se entregará en nombre de las más de cinco mil millones de personas que aman el futbol. Con sus acciones diarias por y para el futbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA “El futbol une el mundo”, pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios.

Esta distinción se concederá aquellos que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, concederá por primera vez este premio anual el próximo viernes 5 de diciembre, con motivo del sorteo final de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Washington D.C.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz — ha declarado el presidente de la FIFA—. El futbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Futbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones”.