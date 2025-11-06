logo pulso
C.J. Stroud, fuera contra los Jaguars

El QB de los Texans fue descartado para el partido por conmoción

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
HOUSTON.- El quarterback de los Texans de Houston, C.J. Stroud, no jugará el domingo contra los Jaguars de Jacksonville después de sufrir una conmoción la semana pasada.

El entrenador DeMeco Ryans indicó el miércoles que Stroud no estaría disponible esta semana y que Davis Mills será el titular.

Stroud se lesionó al inicio del segundo cuarto de la derrota ante los Broncos el domingo. Corrió seis yardas y fue golpeado por Kris Abrams-Draine en el hombro cerca del final de su deslizamiento, y la parte posterior de su cabeza rebotó violentamente contra el suelo.

Inicialmente, Abrams-Draine fue sancionado por rudeza innecesaria. Pero la jugada fue revisada y la decisión fue revocada cuando los oficiales dijeron que no hizo contacto con la cabeza o el cuello de Stroud. Stroud permaneció en el suelo durante unos minutos mientras era atendido por el personal médico. Finalmente se levantó y caminó hacia la línea lateral, ingresó a la tienda médica antes de ir al vestuario y finalmente fue descartado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta es la segunda conmoción que sufre Stroud desde que llegó a la NFL en 2023. La primera fue en diciembre de 2023 contra los Jets.

