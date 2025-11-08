Rechazan apelación del expresidente Bolsonaro

SAO PAULO.- Los jueces del panel del Supremo Tribunal Federal de Brasil que revisaron la apelación del expresidente Jair Bolsonaro rechazaron su solicitud el viernes de manera unánime.

El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, rechazó todos los argumentos de la defensa, calificándolos de “inviables”, y afirmó que no hubo omisiones en la sentencia. Posteriormente, los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia coincidieron con De Moraes.

El panel tiene hasta el 14 de noviembre para presentar sus votos, y la decisión no se finalizará hasta entonces. Aunque es poco probable, los jueces podrían cambiar sus votos antes de esa fecha.

Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022, y fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

Su equipo legal presentó una apelación el 28 de octubre para tratar de reducir la sentencia. La defensa argumentó que el exmandatario Jair Bolsonaro no debería ser condenado tanto por organizar un golpe como por intentar abolir violentamente la democracia, alegando que los cargos se superponen y que las penas acumulativas son injustas.