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FIFA presume a Ochoa por su sexto Mundial

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
FIFA presume a Ochoa por su sexto Mundial

México.- A sus 40 años, Guillermo Ochoa está a punto de inscribir su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo, al encaminarse a disputar su sexta participación en el torneo de la FIFA durante la edición de 2026.

El logro del arquero mexicano, quien para mantenerse en activo y en el radar de Javier Aguirre optó por continuar su carrera en el futbol de Chipre, no ha pasado desapercibido. La propia FIFA resaltó su trayectoria, donde destacó el legado del ex guardameta del América en la máxima justa internacional.

En el video se pueden apreciar algunas de las intervenciones más memorables de Ochoa, especialmente en Qatar 2022, donde sobresale el penalti que le detuvo a Robert Lewandowski en partido ante Polonia.

"¡Sí! Otro capítulo más de esta historia... Memo Ochoa y la Copa del Mundo".

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   La lista de jugadores veteranos con posibilidades de sumar minutos en la Copa del Mundo de 2026 es liderada por Cristiano Ronaldo. Buscará, junto a la selección de Portugal, conquistar el título en lo que podría ser una de las últimas grandes citas de su carrera.

-Cristiano Ronaldo - 41 años y 132 días.

-Guillermo Ochoa - 40 años y 333 días.

-Luka Modric - 40 años y 281 días.

-Edin Džeko - 40 años y 87 días

-Vozinha - 40 años y 12 días

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