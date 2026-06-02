Selección Mexicana posa para foto oficial rumbo a Mundial 2026

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rumbo a la. A nueve días para que arranque a la justa mundialista, el Tricolor continúa con sus preparativos para la gran fiesta.El equipo dese tomó la fotografía del Mundial 2026 en el, frente a la grano más conocida como Calendario Azteca.En la foto principal aparecen el "" y loscon sus, presumiendo su número que usarán durante la competencia y su apellido.Mientras que, en otra toma, también con la gran escultura mexica a sus espaldas, aparecen vestidos con elde la, pero acompañados por todo elde; Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, Presidente ejecutivo de la FMF y Duilio Davino, Director deportivo de Selección Nacional Mayor.La Selección Nacional también recorrió la, donde conoció piezas relacionadas con el, una de las expresiones deportivas más representativas de lasde México, además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y el símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional.Los seleccionados concluyeron su recorrido en "", la emblemática fuente que se ha convertido en uno de losmás reconocibles del museo, y que sirvió de cierre para una visita que permitió conocer sobre la cultura mexicana al equipo que nos representará en el Mundial.