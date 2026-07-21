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Finalizó con éxito Canel´s-Java la Vuelta Ciclista

Ramón Muñoz se llevó el tercer lugar general en Metas Intermedias

Por Romario Ventura

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Finalizó con éxito Canel´s-Java la Vuelta Ciclista
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      Con una destacada actuación a lo largo de seis días de intensa competencia, el equipo Canel´s-Java concluyó su participación en la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional "Lunes del Cerro" 2026, una de las pruebas de mayor tradición en el ciclismo mexicano, donde peleó hasta la última etapa por los primeros lugares de las clasificaciones generales.

      La sexta y última jornada se disputó sobre un circuito urbano de 120 kilómetros, con vueltas de 10 kilómetros por las principales avenidas de la ciudad de Oaxaca, teniendo salida y meta sobre la avenida Independencia. En esta etapa participaron las categorías élite, Sub-23, juvenil, máster, así como las ramas femenil y varonil, ofreciendo un gran espectáculo para la afición.

      El equipo dirigido por Juan José Monsiváis centró su estrategia en respaldar a Ramón Muñiz, quien llegó a la etapa final con posibilidades de pelear los títulos de Metas Intermedias y Montaña. Desde los primeros giros, la escuadra potosina tomó la iniciativa para proteger a su corredor y buscar las unidades necesarias que le permitieran ascender en ambas clasificaciones.

      Uno de los momentos más importantes de la competencia fue protagonizado por Ángel Díaz, quien formó parte de una larga fuga junto a cuatro ciclistas más, logrando abrir una ventaja cercana al minuto sobre el pelotón. Sin embargo, cuando la escapada parecía tomar rumbo hacia la victoria, una ruptura en el manubrio de su bicicleta lo obligó a abandonar la lucha, situación que terminó por reducir las aspiraciones del conjunto potosino en la jornada definitiva.

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      Al finalizar la sexta etapa, Andrés Silva fue el mejor representante de Canel´s-Java al cruzar la meta en la sexta posición, seguido por Ramón Muñiz, quien terminó en el lugar 15, Efrén Santos en el 18 y Kevin Jiménez en el 22, completando una sólida actuación colectiva.

      En la clasificación general final, Ramón Muñiz concluyó como el mejor corredor del equipo al ubicarse en la novena posición, con un tiempo acumulado de 14:43:40, apenas seis segundos detrás del ganador absoluto. Por su parte, Efrén Santos finalizó en el décimo lugar, Andrés Silva fue vigésimo sexto y Kevin Jiménez ocupó la trigésima posición.

      En las clasificaciones especiales, Ramón Muñiz obtuvo el tercer lugar en Metas Intermedias y también finalizó tercero en la clasificación de Montaña, mientras que Andrés Silva cerró en el cuarto puesto de las Metas Intermedias.

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