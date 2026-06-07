Kimi Antonelli gana GP Mónaco y lidera campeonato de pilotos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- Con una fecha más que llega a su fin, el mundial de pilotos vivió unos cuantos cambios tras el Gran Premio de Mónaco de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Victoria de Kimi Antonelli en GP Mónaco 2026

El gran protagonista fue Kimi Antonelli (Mercedes), quien sumó su quinta victoria consecutiva de la campaña. También se convirtió en el piloto más joven en ganar en el circuito de Montecarlo con 19 años, 9 meses y 13 días.

Dentro del podio de este día apareció el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull), en segundo y tercero respectivamente. El francés de la escudería austriaca estuvo bajo la lupa de la FIA por una investigación, pero libró el castigo y no perdió su tercer puesto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Penalización a Sergio Pérez y consecuencias en el campeonato

Quien no vivió un gran fin de semana fue el mexicano Sergio "Checo" Pérez. El piloto de Cadillac había terminado la carrera en el décimo puesto, lo que significa el primer punto de la escuderoría en su historia dentro de la Fórmula 1, pero una investigación que terminó en penalización de 10 segundos, evitaron que "Checo" y su equipo celebraran ese hecho.

Fernando Alonso fue quien se benefició del castigo de Pérez, pues el español de Aston Martin consiguió su primera unidad de la temporada.

Antonelli se mantiene en la punta del campeonato de pilotos con 156 unidades, y se vio beneficiado por la nula suma de puntos que tuvo su coequipero George Russell, quien cayó al tercer puesto; Lewis Hamilton saltó al segundo lugar, tras su gran domingo que lo hizo subir dos peldaños.

Campeonato de pilotos de la Fórmula 1

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 156

2 Lewis Hamilton (Ferrari) 90

3 George Russell (Mercedes) 88

4 Charles Leclerc (Ferrari) 75

5 Oscar Piastri (McLaren) 60

6 Lando Norris (McLaren) 58

7 Max Verstappen (Red Bull) 43

8 Isack Hadjar (Red Bull) 29

9 Liam Lawson (Racing Bulls) 26

10 Pierre Gasly (Alpine) 26

11 Oliver Bearman (Haas) 18

12 Franco Colapinto (Alpine) 15

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13

14 Carlos Sainz (Williams) 6

15 Alexander Albon (Williams) 5

16 Esteban Ocon (Haas) 3

17 Gabriel Bortoleto (Audi) 2

18 Fernando Alonso (Aston Martin) 1

19 Nico Hülkenberg (Audi) 0

20 Valtteri Bottas (Cadillac) 0

21 Sergio Pérez (Cadillac) 0

22 Lance Stroll (Aston Martin) 0