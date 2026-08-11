Defensa de Aguirre presenta pruebas para tumbar acusación de la FGR
La defensa del exgobernador Ángel Aguirre ha presentado 31 datos de prueba para desestimar la acusación de la FGR en el caso Ayotzinapa.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- En la continuación de la inicial, la defensa del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ha presentado al momento 31 datos prueba para tratar de tumbar la acusación de la FGR contra el exmandatario relacionada con el caso Ayotzinapa.
Defensa de Ángel Aguirre presenta pruebas contra acusación FGR
Entre los datos ofrecidos al momento al juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal del Altiplano, destacan dos testigos que ya comparecieron y fueron interrogados por ambas partes en una diligencia en la que participan 13 padres y madres de los normalistas desaparecidos.
Testigos clave declaran en audiencia contra Ángel Aguirre en Guerrero
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Se trata del exsecretario de Gobierno de Aguirre, Jesús Martínez Garmelo, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo, quienes en resumidas intervenciones aseguraron que Aguirre Rivero no se encontraba en el estado de Guerrero en el momento que supuestamente le entregaron y ordenó la destrucción de los videos de la cámaras de seguridad que grabaron los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
La audiencia continúa su desarrollo y aún faltan por desahogar datos de prueba.
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