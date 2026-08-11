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UNAM inicia examen control presencial con 45 mil citas

La UNAM aplicará el examen control presencial desde el 12 de agosto en tres sedes con más de 45 mil aspirantes registrados.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 07:30 p.m.
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UNAM inicia examen control presencial con 45 mil citas
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará mañana miércoles la aplicación del Examen de Control Presencial para las personas aspirantes convocadas, luego de que 45 mil 463 ya descargaron su cita con la fecha, sede y horario que les corresponde.

      Detalles confirmados

      La primera sede será León, Guanajuato, donde al corte de las 16:00 horas de este martes 2 mil 122 personas ya realizaron su registro para presentar el examen. La aplicación se llevará a cabo en el Hotel Real de Minas Poliforum.

      León, Guanajuato

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      Miércoles 12 de agosto: turno vespertino, de 17:00 a 20:00 horas.

      Jueves 13 de agosto: primer turno, de 9:00 a 12:00 horas; segundo turno, de 13:00 a 16:00 horas, y tercer turno, de 17:00 a 20:00 horas.

      Oaxaca, Oaxaca

      La aplicación será el jueves 13 de agosto en tres turnos: de 9:00 a 12:00 horas; de 13:00 a 16:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas.

      Tijuana, Baja California

      El examen se aplicará el domingo 16 de agosto en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

      Acciones de la autoridad

      La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recordó que las personas aspirantes deberán acudir con identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso, además de llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el registro de ingreso.

      Cada examen consta de 120 reactivos y los aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos. No podrán utilizar teléfonos celulares durante la prueba y tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.

      La UNAM informó que el portal "TU SITIO" continuará habilitado para la descarga de las citas. En las sedes habrá personal universitario para orientar y brindar apoyo a las y los aspirantes.

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