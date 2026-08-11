Asesinan a primo de Alfredo Olivas en taquería de Zapopan

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GUADALAJARA, Jal., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Una de las personas asesinadas la noche de este lunes en una taquería de Zapopan es familiar del cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas.

Fiscalía confirma asesinato de familiar de Alfredo Olivas

Tras corroborar las identidades de los dos hombres muertos, la Fiscalía de Jalisco indicó que uno de ellos es primo del artista sonorense.

Detalles del ataque en taquería Fermín

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este lunes, cuando ocho sujetos armados arribaron a la taquería "Fermín", en la colonia La Cima, en tres vehículos.

Los sujetos abrieron fuego directamente contra un grupo de comensales matando a dos de ellos y dejando heridos a otros tres.

Policías municipales, estatales y elementos del Ejército acudieron al lugar después de recibir los llamados de emergencia.