Jugador entrena con una serpiente venenosa en el casco
Un estudiante de Maumelle High encontró una serpiente venenosa dentro de su casco durante un entrenamiento.
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MAUMELLE, Arkansas, EE.UU. (AP) — Un jugador de fútbol americano en una secundaria del estado de Arkansas tendrá ahora más cuidado de dónde mete la cabeza. Encontró una serpiente venenosa dentro de su casco durante un entrenamiento.
Jugador descubre serpiente venenosa en casco durante entrenamiento
El estudiante de Maumelle High sintió un movimiento inusual dentro de su equipo de protección tras el calentamiento de la semana pasada y llevó su casco a un entrenador asistente para que lo revisara. Detrás de parte del acolchado se descubrió una serpiente boca de algodón (Agkistrodon piscivorus) que se deslizaba en el casco.
Intervención policial y control animal para retirar la serpiente
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El crotalino se resistía tanto a salir del casco que agentes de policía tuvieron que verter agua dentro para obligar a que la serpiente emergiera y para meterla en una bolsa. Técnicos de control animal llegaron unos minutos después, identificaron a la serpiente como una peligrosa boca de algodón y la trasladaron a una zona boscosa lejos de la escuela.
Las bocas de algodón son las segundas serpientes más venenosas que se encuentran en Arkansas.
El director de control animal, Chris Davis, indicó que el jugador llevó puesto el casco durante casi una hora y tuvo suerte de no sufrir una mordedura.
"Fue surrealista", opinó. "Tenías que estar ahí y tomar fotos para decir que esto era real".
El jugador tomó otro casco y continuó el entrenamiento. Pero la situación llevó al entrenador principal a insistir ante los jugadores deben examinar cuidadosamente su equipamiento antes de usarlo, revisando si hay insectos —o quizá algo más grande y más peligroso.
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