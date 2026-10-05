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La Fórmula 2 anuncia su llegada a México

La categoría Fórmula 2 se integrará al Gran Premio de la Ciudad de México a partir de 2027, según anunció el CEO Bruno Michel.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 05:37 p.m.
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La Fórmula 2 anuncia su llegada a México
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      Lo que era un secreto a voces ya se hizo oficial: la Fórmula 2 correrá en México.

      Con el templo de la velocidad como sede, Bruno Michel (CEO de la F2 y F3) anunció la llegada de la categoría al itinerario del Gran Premio de la Ciudad de México a partir de 2027.

      "Para mí, venir a México es una decisión sumamente lógica. Creo que es una gran aventura para todos. Para el Gran Premio y también para la Fórmula 2. Para la categoría, esto amplía el calendario hacia nuevas sedes que cuentan con aficionados increíbles y una respuesta fantástica por parte del público mexicano", señaló el francés.

      Pilotos mexicanos y su opinión sobre la llegada de la Fórmula 2

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      Junto al galo estuvieron los pilotos mexicanos Noel León (Campos Racing) y Rafael Villágomez (Van Amersfoort Racing). Ambos volantes forman parte de la actual parrilla y, aunque su participación para la próxima temporada sigue en el aire, mostraron su felicidad de ver a su país incluido en el calendario.

      "F2 es la sala de espera de F1 y ha hecho un gran trabajo formando campeones que llegan a F1 como Lando Norris", compartió Villagómez.

      Además, dejó en claro la exigencia que representa correr en la antesala de la categoría reina.

      "Cada detalle hace la diferencia y en pista las carreras son divertidas. Es un orgullo representar a México en este campeonato. Todos quieren ganar y estar en la F1".

      Por su parte, Noel compartió su ilusión de tener a cientos de miles de mexicanos apoyándolo, algo que sería distinto al apoyo de unas decenas que ha recibido en Europa y otras partes del mundo.

      "Cuando vinimos a Miami y Canadá, había demasiados aficionados mexicanos y se sintió el apoyo. He corrido aquí en F4 cuando fui campeón y espero tener esa oportunidad de sentir la energía mexicana".

      Calendario y expectativas para la temporada 2027

      México será la antepenúltima fecha en 2027, lo que eleva las expectativas de, posiblemente, tener un fin de semana en el que se defina al campeón de la categoría.

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