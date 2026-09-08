La Bande-Son Imaginaire, los mexicanos que le plantan cara al algoritmo de las plataformas

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).- Con la defensa de la autogestión y el contacto directo con el público como bandera, la Bande-Son Imaginaire, un trío mexicano de música electrónica con sonidos darkwave y postpunk, se da tiempo para cuestionar el peso del algoritmo y las métricas de las plataformas de audio y sentencia: "no somos el 'soundtrack' de una 'playlist' para poner en el trabajo".

Bande-Son Imaginaire prepara concierto en Ciudad de México

Tras girar en el verano en Europa, con seis fechas en festivales y con planes de volver a España y Alemania en 2027, el grupo originario de la ciudad de Oaxaca llegará el próximo jueves al Pepsi Center WTC de Ciudad de México, recinto que pisa por primera vez, luego de pasar por el Teatro Metropólitan, en septiembre de 2025, con el reto de convocar a unas 6.000 personas.

"Sabemos que tenemos menos de 40.000 oyentes mensuales en Spotify y con esa cifra llenamos el Metropólitan (3.100 localidades). En la industria musical les parece que una banda que tiene 40.000 escuchas no va a llenar nada (ningún foro) porque se fijan en la superficie y en las métricas, a priori", señaló en entrevista con Efe Óscar Tanat, vocalista y productor de la banda.

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Estrategias y retos de autogestión en la música electrónica

Explicó que su manera de atrapar a nuevos escuchas es: "entregarnos al público, el público siente esa entrega y va y compra un boleto o un disco, y siendo honestos, no somos el 'soundtrack' de una 'playlist' para poner en el trabajo".

Fundada en 2014, la banda mezcla letras en español y francés con sonidos electrónicos emanados del violín, la cultura mexicana y la teatralidad, dándole forma a un ritual que crea una atmósfera única y que le ha hecho ganar seguidores en México y el mundo, sobre todo en Europa.

Bram Hernández, violinista, considera que todo el trabajo y el esfuerzo que pide la autogestión los impulsa a avanzar y a enfrentar a las plataformas de audio, algo que músicos y artistas no acostumbran.

"Cuando un proyecto es real lleva la sangre, sudor, dedicación y disciplina de quien lo lleva, y no digo que otros grupos o proyectos no lo sean, pero la autogestión requiere de un esfuerzo monumental para hacer un concierto para 100 personas e imagínate para 3.000 o para 6.000 que vamos a tener", expuso.

Para el tecladista Heri Ángelo Tanat, hablar de métricas es hablar de "un número imaginario 'X' pero eso no te va a decir nada, ni la calidad del producto, ni si en realidad te gusta o no y más que nada la Bande-Son entrega calidad en lugar de cantidad y eso se ve reflejado en el amor que le tenemos a este proyecto y la gente lo recibe y por eso va llegando más público cada vez".

Gira europea y planes futuros de Bande-Son Imaginaire

A finales de mayo y principios de junio, el trío mexicano pasó lista en Wave Gotik Treffen (Leipzig), Petit Bain (París), Dark City Fest (Benidorm), Klub9030 (Ghent), Cinetol (Ámsterdam) y Wavefest (Rotterdam), una gira que les abrió las puertas para regresar a Europa en 2027.

"Queremos reforzar nuestra presencia en Europa, a raíz del Wave Gotik Treffen del Dark City Fest en Alemania y España, respectivamente ya recibimos una invitación para hacer armar un tour en octubre de 2027", explicó Óscar, quien contó que en Europa también gestionan sus conciertos: "o somos los que esperan que un promotor se una a la causa porque eso rara vez sucede".