Productores de The Walking Dead reciben 120 millones tras acuerdo legal

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 sep (EFE).- Los productores de 'The Walking Dead' recibirán una compensación de 120 millones de dólares tras una batalla legal de nueve años por las ganancias de la serie contra la cadena de televisión AMC, acusada de ocultar los beneficios de la participación en la franquicia.

Detalles confirmados

"El Acuerdo de conciliación prevé una contraprestación total de 120 millones de dólares para los demandantes, que consiste en un pago en efectivo de 85 millones de dólares antes del 18 de septiembre de 2026 y 35 millones que se pagarán a más tardar el 31 de enero de 2027", indicó la empresa en un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés).

Este último pago se prestará como un anticipo sobre la participación en las ganancias futuras relacionadas con 'The Walking Dead' y la serie derivada 'Fear The Walking Dead'.

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¿Cómo ocurrió la conciliación?

Esta resolución, que se alcanzó de manera amistosa entre ambas partes el pasado 4 de septiembre, pone fin a una batalla legal que se extendió por casi una década entre AMC y los productores de 'The Walking Dead', considerada la franquicia más exitosa de la cadena televisiva.

En la demanda, el creador de la serie, Robert Kirkman, y varios de sus productores, alegaron un incumplimiento por parte del conglomerado de medios de "respetar sus obligaciones contractuales con el personal creativo, el 'talento' en la jerga de la industria, detrás de una serie televisiva longeva, enormemente rentable y extremadamente exitosa".

Este acuerdo millonario se suma al alcanzado en 2021, en una de las múltiples denuncias de los productores, y en el que la compañía desembolsó otros 200 millones de dólares para cerrar el litigio que mantenía con el director Frank Darabont y su agencia de representación por un caso similar. EFE

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