logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gallos le arrebata el triunfo al Atlas

Por AP

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Gallos le arrebata el triunfo al Atlas

Gallos marcó dos dianas durante el tiempo de compensación con las que sacó un sufrido empate en casa 3-3 con Atlas el domingo, en el partido que marcó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los rojinegros en este torneo Apertura de la Liga MX.

Querétaro sumó apenas su primer punto del campeonato gracias a que Rodrigo Bogarín (90+5) y Lucas Rodríguez (90+8) hicieron goles cuando el tiempo expiraba. El primero de los tantos del equipo lo logró Pablo Barrera con un penal a los 58, señalado por la intervención del videoarbitraje (VAR).

Gustavo Del Prete (9), Uros Djurdjevic (69) y Adrián Mora (76) hicieron los goles de los rojinegros, que tuvieron con este decepcionante resultado la vuelta en el banquillo del estratega argentino con el que fueron bicampeones en los torneos Apertura 2021 y 2022. Atlas comienza una nueva etapa después de que la semana pasada presentó su renuncia Gonzalo Pineda tras haber ligado dos derrotas y tres jornadas sin triunfo.

Después de este resultado, los rojinegros se ubican en la 15ta posición con cinco unidades. Gallos celebró apenas su primera unidad para seguir en la última posición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cocca vuelve al banquillo de Atlas después de tres años en los que acumuló malas experiencias en Tigres, la Selección Mexicana, el Real Valladolid de España y CA Talleres de Argentina, este último al que renunció sin haber dirigido un partido después de un mes debido a diferencias con la directiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los Filis superan a Nacionales
Los Filis superan a Nacionales

Los Filis superan a Nacionales

SLP

AP

Mexicano campeón en aguas abiertas
Mexicano campeón en aguas abiertas

Mexicano campeón en aguas abiertas

SLP

Agencias

Paulo Strehlke ganó el primer lugar tras completar los 10K

Yankees barren a Cardenales
Yankees barren a Cardenales

Yankees barren a Cardenales

SLP

AP

Bellinger impulsó 3 carreras y Goldschmidt conectó tres hits contra su antiguo equipo

Triunfan Gigantes ante Tampa Bay
Triunfan Gigantes ante Tampa Bay

Triunfan Gigantes ante Tampa Bay

SLP

AP