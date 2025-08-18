Reparan pozos de agua en La Paz

Villa de la Paz.- Reparan pozos de agua en la comunidad de La Boca y Limones para llevar agua a las viviendas y combatir el gran problema de desabasto de agua que se está dando en diferentes sectores de la ciudad.

Empleados del departamento de Aguas Potables estuvieron trabajando en una fuga de agua que se encontraba en el pozo de la comunidad de La Boca, lo cual generaba desabasto del líquido en las viviendas y la consabida queja de los ciudadanos, pues en el pueblo paceño es común la falta de agua en la cabecera municipal y sus comunidades.

Por otra parte, trabajadores también acudieron a la comunidad de Limones, pues se estaba generando baja presión en la red y no llegaba el agua suficiente a las viviendas, por lo que se rehabilitó para que pudiera generarse más presión del vital líquido.

Con estos trabajos de rehabilitación en los pozos, esperan que se termine el problema que había de desabasto y se mejore el servicio de agua potable en todos los domicilios.

La población en general ha manifestado que se requiere el agua todos los días, no un día sí y varios días no.