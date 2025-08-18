Se registra Adriana Guerrero para dirigir el PAN

CIUDAD VALLES.- En la sede estatal del PAN, Adriana Guerrero García se inscribió para ser candidata a la dirigencia del blanquiazul en Valles.

Este sábado 16 de agosto, Guerrero García, en fórmula con Julio Herrera Castillo fueron dados de alta como la cabeza de planilla única para la asamblea electiva que llevará a cabo el Partido Acción Nacional el 13 de septiembre próximo.

El trámite lo hicieron ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales del instituto.

Guerrero García fue regidora panista en la administración de Eligio Quintanilla, entre 1992 y 1994, tiene 30 años de militar en el blanquiazul y es tía política del exdirector de Dapas, Francisco José Gómez Faisal.

