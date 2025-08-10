Gana Del Toro la Vuelta a Burgos

Lagunas de Neila.- El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se proclamó campeón de la Vuelta a Burgos 2025 tras una última etapa ganada por el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en las icónicas Lagunas de Neila.

Ciccone lanzó su ataque definitivo a 900 metros de meta, dejando atrás al líder de la general y Del Toro, sin arriesgar más de lo necesario, cruzó la línea en segunda posición y aseguró así su segundo triunfo de la temporada, tras la victoria en Getxo el pasado domingo y su reciente segundo puesto en el Giro de Italia.

El podio de la etapa lo completó Lorenzo Fortunato (Astana), mientras que el francés Leo Bisiaux (AG2R), hasta entonces líder de la carrera, cedió tiempo en la subida final y perdió el jersey morado de la general.

La jornada arrancó accidentada con una caída en el kilómetro 16 que afectó a varios corredores. Poco después, en el kilómetro 24, se formó la fuga del día con Nico Denz (Bora), Mathijs Paasschens (Bahrain-Victorious), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Matteo Moschetti (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel) y Samuele Zoccarato (Polti-Kometa).

García Pierna aprovechó para sumar puntos en el Alto del Cerro y el Alto del Arroyo, asegurándose finalmente el maillot de la montaña tras descolgar, junto a Juaristi, al resto de escapados en el Alto de Rozavientos.

En los últimos 12 kilómetros, Del Toro sufrió un pinchazo, pero logró reincorporarse al pelotón y la ofensiva final comenzó con un ataque de Esteban Chaves y luego Jefferson Cepeda, quien fue alcanzado por Ciccone y Del Toro. El fuerte ritmo del grupo dejó sin opciones a Bisiaux y dejó a los dos favoritos para pelear por la carrera.

En la rampa decisiva, Ciccone cambió de ritmo para llevarse la etapa, mientras Del Toro celebraba en la meta la conquista de la Vuelta a Burgos.