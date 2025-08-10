logo pulso
Padres de familia olvidan a su hija

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Padres de familia olvidan a su hija

Vanegas.- San Juan de Vanegas es un lugar turístico muy conocido en el Altiplano potosino por sus balnearios que debido al fuerte calor en esta temporada se llena de personas de diferentes municipios, sin embargo, el pasado viernes por la tarde unos padres de familia fueron con su hija de aproximadamente dos años de edad, y la dejaron olvidada a la pequeña en este lugar, afortunadamente los habitantes de esta zona al ver a la niña sola, la cargaron y llevaron con la Policía Municipal, horas más tarde fue entregada a sus padres.

Los hechos ocurrieron el viernes por la tarde, cuando los habitantes de San Juan de Vanegas vieron una pequeña de aproximadamente dos años de edad en los balnearios de este lugar y como vieron que era peligroso que estuviera sola, le preguntaron por sus padres, pero debido a su edad, aún no sabe hablar bien y no le entendían, por lo que empezaron a preguntar a los turistas quienes eran sus padres, pero todos los visitantes negaron fuera parte de su familia.

Ante esta situación y para evitar que algo malo le pasara a la pequeña, pidieron apoyo a la Policía Municipal, quienes la pusieron en el área de Estancia Social del DIF y la estuvieron cuidando.

Luego de varias horas llegaron los padres de la menor, los oficiales para certificar que fueran los padres de la niña, fueron por la menor, quien los reconoció y fue entregada a su familia. 

Los funcionarios le hicieron un llamado de atención a los padres de la pequeña esperando que esto no vuelva a ocurrir. 

