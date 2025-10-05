Gana el Madrid ante Villarreal

MADRID.- El Real Madrid se colocó en la cima de la clasificación de La Liga al vencer el sábado 3-1 al Villarreal, que ocupa el tercer lugar con dos goles de Vinícius Júnior y otro de Kylian Mbappé antes de salir lesionado.

Momentos después de anotar a los 81 minutos, Mbappé se sentó y se agarró el tobillo derecho. La estrella francesa hizo un gesto con las manos para señalar que no podía continuar. Tras un breve tratamiento, salió caminando sin ayuda y se dirigió directamente al túnel.

La victoria colocó al Madrid dos puntos por encima del campeón defensor Barcelona, que puede recuperar el liderato con una victoria el domingo en Sevilla, pero no contará con la estrella Lamine Yamal debido a una lesión en el pubis.

Vinícius anotó al 47 cuando recortó desde la izquierda y su disparo bajo desvió en el talón de Santi Comesaña antes de descolocar al portero Arnau Tenas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vinícius anotó desde el punto de penal al 69 después de ser derribado. Mbappé es el habitual lanzador de penales del Madrid, pero cedió el honor, y Vinícius coló un disparo flojo bajo el cuerpo de Tenas mientras este adivinaba correctamente.

El extremo del Villarreal Georges Mikautadze recortó distancias con un buen disparo que superó a Courtois.

Pero el arduo trabajo se deshizo cuando el defensor Santiago Mouriño fue expulsado cuatro minutos después por una segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Vinícius.

Villarreal luego perdió el balón descuidadamente y Mbappé intercambió pases con Brahim Díaz antes de guiar su 14º gol en 10 partidos.