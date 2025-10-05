Captan a presunto ladrón de zona tének

CIUDAD VALLES.- Luego de haber perpetrado atracos a motociclistas, negocios y tiendas en la zona tének, pobladores de Rancho Nuevo dieron a conocer una imagen del maleante y con esto esperan que pueda ser atrapado y castigado.

La proclama de los que viven en varios de los ejidos es que el hartazgo podría conducir al linchamiento, porque no sólo ha robado y golpeado, sino que amenaza con hacer más daño a los que viven en la cordillera.

Aunque son dos los que han cometido los atracos, los de la zona tének han reconocido a uno de ellos, quien sería habitante del ejido San Miguel y que este sábado se fue contra la caja registradora de una bloquera llamada Materiales Galván.

La lista de afectados por este hombre es larga, en tan solo un

mes, dos motociclistas, vendedores instalados en varios ejidos y a transportistas públicos de la carretera que serpentea por las comunidades. La advertencia de algunos que han expresado su hartazgo es que, si no hay mayor vigilancia y acciones contra los ladrones, algunos han estado convenciéndose de linchar al presunto ladrón y a su acompañante.