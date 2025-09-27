Gana Santos y asegura jugar play-in

Los Santos del Potosí sumaron una victoria clave en la recta final de la temporada regular 2025 de la Liga Caliente LNBP, tras imponerse en casa a los Dorados de Chihuahua con marcador de 93-83, en el penúltimo juego de la fase regular. Con este resultado, la quinteta potosina se mantiene en zona de play-in, instancia que se disputará los próximos 2 y 3 de octubre.

El encuentro arrancó con dominio local, gracias a los triples en momentos decisivos que permitieron a Santos cerrar el primer cuarto con ventaja de 34-23. En el segundo periodo, los dirigidos por Doug Plumb mantuvieron la intensidad ofensiva y ampliaron la diferencia para irse al descanso con marcador de 58-44.

Para el tercer cuarto, los Dorados ajustaron en defensa y lograron acortar distancias, dejando el marcador 74-66. Sin embargo, en el último periodo los potosinos supieron administrar su ventaja y sellaron el triunfo con diferencia de diez puntos.

El MVP del partido fue Mike Nuga, quien brilló con 24 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes. También destacó la actuación de Luismal Ferreiras, que aportó 15 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La serie entre Santos y Dorados continuará este sábado en el Auditorio Miguel Barragán a las 19:00 horas, en lo que será el último duelo de la temporada regular, donde la presencia y apoyo de la afición jugará un papel fundamental para el cierre del equipo potosino.