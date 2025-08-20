logo pulso
Ganan Cardenales ante los Marlins

Tyler Saggese aportó 2 carreras e Iván Herrera impulsó otras tres

Por AP

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ganan Cardenales ante los Marlins

MIAMI.- Tyler Saggese se fue de 4-3 y anotó dos carreras, el panameño Iván Herrera impulsó tres anotaciones, y los Cardenales de San Luis doblegaron el martes 7-4 a los Marlins de Miami.

Las carreras impulsadas por Herrera fueron las primeras tres del juego y Pedro Pagés extendió su racha de hits más larga de la temporada a nueve juegos con un sencillo impulsor en el cuarta inning, poniendo el marcador 4-0 a favor de San Luis.

Los Marlins dieron su primer hit del juego en la cuarta entrada con un sencillo dentro del cuadro de Xavier Edwards, quien lidera la Liga Nacional en promedio de bateo con un porcentaje de .302.

Michael McGreevy (5-2) lanzó seis entradas para llevarse la victoria, con seis hits permitidos y cinco ponches. Riley O’Brien consiguió su segundo salvamento de la temporada, lanzando una entrada con dos ponches y dos bases por bolas.

El dominicano Edward Cabrera (6-7), abridor de los Marlins, permitió un récord personal de 11 hits en la derrota. Terminó con seis ponches en cuatro innings y un tercio.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 5-2 con tres impulsadas. Los venezolanos Willson Contreras de 5-2 y Pedro Pagés de 4-1, una impulsada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1, una anotada; y Otto López de 3-1, dos impulsadas.

