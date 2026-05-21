Ganan Mellizos ante los Astros

MINNEAPOLIS.- Joe Ryan igualó su máximo de carrera con 12 ponches en siete entradas, Ryan Kreidler conectó un jonrón de tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el miércoles 4-1 a los Astros de Houston.

Ryan (3-3) retiró a los primeros 16 bateadores que enfrentó después de un sencillo impulsor de su exreceptor, el puertorriqueño Christian Vázquez en la segunda entrada, la única pelota bateada con fuerza que los Astros lograron contra el derecho estelar. Los otros tres hits que permitió Ryan fueron un elevado corto de apertura al dominicano Jeremy Peña y dos sencillos dentro del cuadro. No otorgó bases por bolas y lanzó 71 de 99 pitcheos en zona de strike.

El novato Andrew Morris lanzó una novena entrada perfecta para conseguir el primer salvamento de su carrera con los Mellizos, que han ganado tres de sus últimas cuatro series.

Victor Caratini conectó un jonrón solitario en la segunda entrada por los Mellizos, el otro receptor que castigó a su exequipo. Caratini, quien firmó un contrato de dos años y 14 millones de dólares tras jugar las últimas dos temporadas con los Astros, se ha convertido en el receptor titular de todos los días debido a que el habitual Ryan Jeffers estará fuera de seis a ocho semanas por una fractura en la muñeca.

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Los Astros firmaron al Vázquez, de 35 años, con un contrato de ligas menores antes de que hiciera el equipo tras los entrenamientos de primavera, esencialmente para cubrir el puesto que dejó vacante Caratini.