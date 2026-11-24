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En una emotiva ceremonia celebrada en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, se llevó a cabo la premiación NASCAR Awards Charlotte 2026, donde fueron reconocidos los campeones de las diferentes categorías internacionales de la organización, entre ellas NASCAR Canadá, Brasil, Euro y México. En representación del automovilismo mexicano estuvo el piloto Rubén García Jr., del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien recibió el reconocimiento por conquistar su sexto campeonato de NASCAR México Series.

Uno de los momentos más significativos para el piloto mexicano ocurrió en el Salón de la Fama de NASCAR, donde develó por sexta ocasión su nombre en el tradicional muro de campeones, en el que ya aparecen registrados 22 monarcas de la categoría. García Jr. consiguió sus títulos en las temporadas 2015, 2018, 2019, 2022, 2024 y ahora 2026, consolidándose como el máximo ganador en la historia de NASCAR México.

Posteriormente, el integrante del equipo Canel´s recibió su sexto anillo de campeón durante una ceremonia realizada en el Charlotte Convention Center, donde se reunieron los monarcas de las series regionales de Estados Unidos y de las categorías internacionales. Acompañado por sus padres y su novia, el piloto compartió este importante momento y destacó el significado especial de este nuevo logro, luego de un 2025 complicado en el que no consiguió clasificarse a las finales, experiencia que le permitió regresar con mayor determinación.

"Feliz de haber recibido mi sexto anillo NASCAR México Series. Cada uno de ellos ha tenido algo especial en su momento. Ahora este es especial después de un año 2025 difícil, donde no pudimos calificar a las finales, dándonos un fuerte golpe, pero al mismo tiempo mucha enseñanza para arrancar más fuertes el 2026", expresó García Jr., quien también manifestó su deseo de continuar trabajando para conquistar un séptimo campeonato y acercarse a formar parte del Salón de la Fama de NASCAR.

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El camino hacia el sexto título comenzó con victorias en las dos primeras fechas, celebradas en San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente consiguió resultados destacados en Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y la Ciudad de México, cerrando la temporada con un segundo lugar en la última carrera. Además, durante el campeonato se mantuvo como líder absoluto durante 10 fechas consecutivas, consolidando una campaña que culminó con un nuevo reconocimiento internacional y un lugar más en la historia del automovilismo mexicano.