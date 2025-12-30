Gilberto Mora encabeza lista de los más valorados en Liga MX

Los futbolistas mexicanos son los más valorados dentro de la Liga MX. A unos días de que de inicio el Clausura 2026, el sitio especializado de Transfermarkt, dio a conocer la lista de jugadores más costoso del futbol mexicano, en donde figuran cuatro en el Top 5, siendo el juvenil de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora el más caro con un valor de 10 millones de euros (211 millones 639 mil 494 pesos).

Los 12 goles marcados en todo el año, aunado a su participación con la selección mexicana que conquistó la Copa Oro y con el Tri Sub -20, hicieron que el elemento de 17 años se convirtiera en el elemento más caro junto al delantero francés del América, Allan-Saint Maximin.

Un escalón abajo se encuentra el mediocampista del bicampeón Toluca, Marcel Ruiz, tasando su carta en 9 millones de euros; uno más que en lo que inició en enero del presente año, cuando lo buscaban equipos en Brasil e Inglaterra.

En ese mismo sitio se encuentran Erik Lira de Cruz Azul y Alexis Vega de Toluca con el mismo valor de 9 millones de euros, aunque en el caso del mediocampista de La Máquina, subió su valor por 500 mil euros, mientras que el delantero de los Diablos Rojos disminuyó un millón, debido a las lesiones y baja de juego que tuvo en el segundo semestre.

Ángel Correa de los Tigres es el otro jugador extranjero que está empatado con los elementos ya mencionados, con un valor de 9 millones.