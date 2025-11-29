Gladbach y Leipzig empatan sin goles

MÖNCHENGLADBACH.- Borussia Mönchengladbach lamentó las decisiones del árbitro de video después de que tomara dos decisivos clave en su contra en el empate el viernes 0-0 en casa contra el segundo clasificado Leipzig en la Bundesliga.

No hubo tiros a puerta en una primera mitad insípida que ambos equipos querrán olvidar, pero Gladbach generó poco después del descanso.

Franck Honorat mandó el balón a la red a los dos minutos de arrancado el complemento, pero las celebraciones de los aficionados locales se vieron interrumpidas cuando el VAR anuló el gol por la más mínima decisión de fuera de juego.

Veinte minutos después, la multitud local estaba furiosa nuevamente cuando se revocó una decisión de penalti después de que el árbitro señalara el punto tras la entrada de Willi Orbán sobre Shuto Machino.

