logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gladbach y Leipzig empatan sin goles

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Gladbach y Leipzig empatan sin goles

MÖNCHENGLADBACH.- Borussia Mönchengladbach lamentó las decisiones del árbitro de video después de que tomara dos decisivos clave en su contra en el empate el viernes 0-0 en casa contra el segundo clasificado Leipzig en la Bundesliga.

No hubo tiros a puerta en una primera mitad insípida que ambos equipos querrán olvidar, pero Gladbach generó poco después del descanso.

Franck Honorat mandó el balón a la red a los dos minutos de arrancado el complemento, pero las celebraciones de los aficionados locales se vieron interrumpidas cuando el VAR anuló el gol por la más mínima decisión de fuera de juego.

Veinte minutos después, la multitud local estaba furiosa nuevamente cuando se revocó una decisión de penalti después de que el árbitro señalara el punto tras la entrada de Willi Orbán sobre Shuto Machino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tigres va a intentarlo todo
Tigres va a intentarlo todo

Tigres va a intentarlo todo

SLP

El Universal

España iguala con Alemania
España iguala con Alemania

España iguala con Alemania

SLP

AP

No se hacen daño en la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina

Brilla Jalen Johnson con triple-doble
Brilla Jalen Johnson con triple-doble

Brilla Jalen Johnson con triple-doble

SLP

AP

Otra dorada para María del Rosario
Otra dorada para María del Rosario

Otra dorada para María del Rosario

SLP

Romario Ventura

La atleta potosina ganó en los 5K marcha del Sudamericano Máster 2025