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Goff y Gibbs lideran el ataque de Lions

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Goff y Gibbs lideran el ataque de Lions
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      GLENDALE.- Jared Goff lanzó tres pases de anotación, Jahmyr Gibbs sumó 151 yardas por tierra y dos touchdowns más, y los Lions de Detroit se repusieron de un inicio lento al anotar 31 puntos consecutivos para arrollar a los Cardinals de Arizona 45-21 el domingo.

      Gibbs se abrió paso hasta la zona de anotación con una carrera de 1 yarda en el segundo cuarto y añadió un acarreo de TD de 3 yardas en el cuarto, rebotando en la línea ofensiva antes de cambiar de dirección y encontrar espacio para correr. El seleccionado al Pro Bowl en tres ocasiones ha anotado un récord de la NFL de 58 touchdowns antes de cumplir 25 años, superando a la leyenda de los Lions Barry Sanders, quien tenía 57.

      Jameson Williams tuvo su primer partido con múltiples touchdowns por recepción, al atrapar anotaciones de 8 y 39 yardas para Detroit (3-2).

      Arizona (1-4) ha perdido nueve partidos consecutivos en casa, una racha que ya dura más de un año.

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      Fue una tarde decepcionante y extraña para los Cardinals, que concretaron un canje para enviar al receptor Marvin Harrison Jr. a los Texans de Houston a mitad del primer cuarto. Harrison fue uno de los cinco inactivos del equipo ante los Lions y no se le vio en el estadio.

      La selección número 4 global del draft de 2024 procedente de Ohio State ha sido una gran decepción en el desierto y apenas sumaba cinco recepciones para 85 yardas y un touchdown en cuatro partidos esta temporada. Pero la versión de los Cardinals sin Harrison no fue mejor el domingo.

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