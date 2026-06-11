Raúl Jiménez se estrena como goleador en Mundial 2026

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"No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla", reza el viejo dicho mexicano. Una frase que cobra todo sentido en la historia de

, delantero de la

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que, tras años de espera y tres Copas del Mundo disputadas, por fin logró romper la sequía yen el máximo escenario del futbol.El atacante, encontró su momento en el instante preciso. Con, se elevó dentro del área paraun centro exacto de, firmando el segundo tanto del Tricolor ante Sudáfrica al minuto 67.Más que un simple gol, la anotación representó unay un, quedando reflejado en la forma en la que frente a miles en ely millones por la televisión festejó.Jiménez, quien recientemente anunció su, celebró el tan anhelado gol, en un gesto cargado de emoción.La anotación no solo significó un desahogo personal, sino que además lo colocó como elhistórico de la, al empatar concon