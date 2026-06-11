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Video | Salinas Pliego arriba al Azteca en medio de insultos

Durante su paso, fue objeto de gritos de rechazo, aunque también muestras de apoyo

Por SinEmbargo.mx

Junio 11, 2026 03:41 p.m.
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Video | Salinas Pliego arriba al Azteca en medio de insultos
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      El empresario Ricardo Salinas Pliego llegó esta mañana al Estadio Azteca, conocido ahora como Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, para la ceremonia y el juego inaugural del Mundial 2026.

      Aunque tuvo algunas expresiones de aceptación, la mayoría de los gritos fueron insultos y groserías como las que él mismo suele utilizar en la red social X contra quienes considera sus críticos.

      En uno de los videos que circula en redes sociales, se aprecia el momento en el que camina por las inmediaciones del recinto que albergó el arranque de la justa mundialista. Del brazo, lo acompañí su esposa, María Laura Medina. Ambos se ven rodeados por un nutrido grupo de personal de seguridad.

      "¡Chinga tu madre, cabrón!" y "¡Salúdame, 'Tío Richi', a tu puta madre!", son algunas de las frases que se escucha gritar a las y los presentes. "¡Bravo! ¡Bravo!", responde Salinas Pliego mirando directamente a quienes le expresan su rechazo.

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      Posteriormente, se oye que las personas en el lugar continúan lanzando insultos al magnate, como "¡Maldito perro!", "¡Nefasto!" y "¡Culero!", los cuales se mezclan con el "¡Dale, Presi! ¡Dale, Presi!" de alguien más que se encuentra en la misma zona, pues el fundador de Grupo Salinas ha hecho públicas sus intenciones de buscar la Presidencia de México en 2030.

      -¡Contigo, eh! -vocifera un hombre.

      -¡Jamás! ¡Jamás! -le contesta una mujer.

      "¡Ahí va la perra de Trump! ¡Ahí va la perrita de [Donald] Trump!", dice un sujeto en voz alta, según consta en un video más, esto al hacer referencia a la afinidad ideológica que existe entre los dos personajes, ya que tanto Salinas como el Presidente de Estados Unidos (EU) son promotores de la ultraderecha.

      En un clip más, se observa a Ricardo Salinas Pliego avanzar por otro tramo mientras es entrevistado por Inés Sainz, una presentadora que trabaja en los programas de la barra deportiva de su televisora, TV Azteca.

      Aunque él va platicando con la también conductora, a su alrededor las personas le gritan "¡Tío Richi!", "¡Presidente!" y "¡Presi!".

      En otras imágenes que se difundieron en redes sociales, el empresario es captado al saludar y tomarse fotografías con algunos de los aficionados de la Selección Mexicana que se le acercaron para pedirle una selfie entre los vitoreos de "¡Presidente!".

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