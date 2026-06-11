Corea del Sur vs Chequia: Horario y canales para ver el partido

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La espera terminó. La

de

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es una, esta noche, en la justa mundialista con el único objetivo de sumar su primerapara dar un paso importante en elLos dosse enfrentarán sobre la cancha del, que estará recibiendo su primera partido delvsFecha:Hora:(tiempo del centro de México).Estadio: Guadalajara.¿Cómo llegaránalde 2026?Los surcoreanos llegan a este compromiso conconsecutivas en sus últimos, por lo que cuentan con lapara afrontar a losDerrotaron a) y a(1-0), por lo que tampoco recibieron goles y cerraron de buena forma su preparación para encarar laCabe resaltar que esta será ladeen forma sucesiva en elDesdeno deja de asistir almás importante de selecciones del orbe, por lo que cuenta con demasiadaPor su parte,regresa a la justa mundialista luego de 20 largos años deLa última ocasión que participó fue en, donde no pudo avanzar de la, pero obtuvo una(3-0) sobre Estados Unidos.Los otros dos partidos los perdió; el primero cony el segundo con, ambos por unCabe resaltar que aquella fue su primera participación como, ya que antes era llamadaPor tal motivo, esta participación será historia para esta, que dirige el experimentadoPara este encuentro, lostambién cuentan conen juegos de carácter amistoso.Vencieron a) y(3-1), en su más recientes encuentros, por lo que también llegan con un envión anímico importante.El partido entreserá el primero de ladeque se dispute en elTodo está listo para que ladel futbol a nivelcomience en la Perla Tapatía.