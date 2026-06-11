Canelo Álvarez asiste a inauguración del Mundial 2026 en CDMX
Más de 90 mil personas se reunieron en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Nadie quiso perderse la inauguración de la Copa del Mundo de 2026 en elEstadio Ciudad de México . Más de 600 medios, aficionados de todas las partes del mundo, importantes celebridades. Casi 90 mil personas
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reunidas en un sólo lugar.
Entre las celebridades apareció el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, junto a su esposa Fernanda Gómez. Ambos se mostraron emocionados con el inicio del Mundial en territorio nacional; el púgil hasta "amenazó" con meterse a la cancha.
"Mi primer Mundial y pues a disfrutarlo de la mejor manera para apoyar a nuestra Selección", mencionó el peleador en su arribo al Coloso de Santa Úrsula.
"Vamos a ganar, tenemos que ganar. Confío mucho en la Selección Mexicana, si no, me meto a la cancha para hacer algo, pero no, hay mucho potencial. Vamos a ganar", aseveró Canelo.
El próximo combate de Saúl Álvarez será el 12 de septiembre, en Riad, Arabia Saudita, frente al francés Christian Mbilli, quien es vigente monarca del supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
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