Canelo Álvarez asiste a inauguración del Mundial 2026 en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- Nadie quiso perderse la inauguración de la Copa del Mundo de 2026 en el

. Más de 600 medios, aficionados de todas las partes del mundo, importantes celebridades. Casi

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reunidas en un sólo lugar.Entre las celebridades apareció el boxeador mexicano, junto a su esposa. Ambos se mostraron emocionados con el inicio del Mundial en territorio nacional; el púgil hasta "amenazó" con meterse a la cancha."Miy pues a disfrutarlo de la mejor manera para apoyar a nuestra Selección", mencionó el peleador en su arribo al, tenemos que ganar. Confío mucho en la Selección Mexicana, si no, me meto a la cancha para hacer algo, pero no, hay mucho", aseveró Canelo.Elde Saúl Álvarez será el, en Riad, Arabia Saudita, frente al francés, quien es vigente monarca del supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).