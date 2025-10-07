Goleada del Pachuca al ADSL femenil 5-0

El Atlético de San Luis Femenil sufrió un duro revés este domingo al caer 5-0 ante el Club Pachuca, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, disputado en la cancha del Estadio Hidalgo. Con este resultado, el conjunto potosino dirigido por Ignacio “Nacho” Quintana se mantiene con 21 puntos y aún con opciones de clasificar a la Liguilla, a falta de tres partidos en la fase regular.

El encuentro comenzó con intensidad por parte de las potosinas, que buscaron sorprender desde los primeros minutos. Sin embargo, la arquera tuza Stefanny Barreras se convirtió en factor al evitar la caída de su arco. Al minuto 26, la efectividad del cuadro local se hizo presente con el primer gol del partido, obra de Charlyn Corral, quien definió con clase para abrir el marcador 1-0 a favor de las de la Bella Airosa.

Para la segunda mitad, Atlético de San Luis se volcó al ataque en busca del empate. Al minuto 61, las visitantes tuvieron una oportunidad inmejorable desde el punto penal, pero nuevamente Barreras apareció para detener el disparo y mantener la ventaja de las Tuzas. Esa acción marcó el rumbo del encuentro.

Charlyn Corral amplió la diferencia con su segundo tanto al 63’. Marcia García colocó el 3-0 al minuto 70, y la misma Corral firmó su triplete al 76’, Yirleidis Quejada sentenció el marcador.

