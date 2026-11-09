González brilla en la Triple Corona

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El calador potosino Erik Raúl González García tuvo una destacada participación en el tercer día de actividades de la Triple Corona "El Triunfo Legendario", evento organizado por Criadores de Caballo Cuarto de Milla y celebrado en la Arena Potosí, donde consiguió el campeonato y el tercer lugar de la categoría Juvenil, demostrando su capacidad en una de las suertes más representativas de la charrería.

González García participó con dos ejemplares, con los que logró colocarse entre los mejores de la competencia. A lomos de "Thinker" obtuvo una calificación de 46 puntos, registro que representó la puntuación más alta de la categoría y le permitió quedarse con el título. Además, con "Soberano" consiguió 45 unidades, resultado que le aseguró la tercera posición y le permitió subir en dos ocasiones al podio.La jornada también contó con la participación de otros representantes potosinos. En la categoría Infantil, Gerardo Enrique Cerino realizó su presentación con la yegua "Payasa", con la que consiguió una calificación de 29 puntos. La actividad reunió a jinetes y amazonas que mostraron sus habilidades en las distintas divisiones del certamen.

Por su parte, en la categoría Femenil destacaron las adelitas potosinas Liliana López Carrera, integrante de la Escaramuza Charras RG2, y María Malo Veliz, ex reina de la Federación Mexicana de Charrería, quienes también formaron parte de la competencia. Con estos resultados, la Triple Corona "El Triunfo Legendario" continúa su programa en la Arena Potosí, con presencia de exponentes locales y nacionales en busca de los primeros lugares.