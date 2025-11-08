Gran inicio de San Luis en el NCCMA

La delegación potosina tuvo un inicio sobresaliente en el primer día de actividades del Campeonato NCCMA 2025, cosechando medallas y demostrando su nivel competitivo en pruebas de pista y campo, donde el esfuerzo y la experiencia se hicieron notar desde las primeras horas de la jornada.

Las competencias comenzaron a las 8:30 de la mañana con la prueba de 5000 metros caminata femenil, donde las representantes de San Luis Potosí pusieron en alto el nombre de México al subir al podio con destacadas actuaciones que marcaron el ritmo del evento.

Entre los resultados más sobresalientes, Abel Monsiváis Juárez se consagró campeón centroamericano al obtener la medalla de oro en los 5000 metros caminata varonil categoría M65-69, registrando un tiempo de 28:21.91.

En la rama femenil, María del Rosario Cervantes Méndez logró la medalla de plata en la categoría W65-69, con un tiempo de 34:02.33, mientras que Marlen Fabiola Almazán Escalante sumó una medalla de bronce en la categoría W35-39, al cronometrar 39:37.48.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las pruebas de pista, J. Ángel Sandoval Jacobo brilló en los 800 metros planos varonil, donde se proclamó campeón centroamericano en la categoría M75-79, deteniendo el cronómetro en 3:44.95.

En total, siete atletas potosinos vieron acción durante la jornada inaugural: cuatro en pruebas de caminata, tres en medio fondo (800 metros) y una destacada participación en las pruebas de campo, particularmente en lanzamiento de martillo y bala dentro de la categoría máster varonil.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí reconoció el esfuerzo y compromiso de todos los participantes, así como su espíritu deportivo que los impulsa a seguir representando con orgullo al estado. Además, enviaron un mensaje de pronta recuperación a Alfredo Posadas Rodríguez, quien regresó anticipadamente a San Luis Potosí por motivos de salud.