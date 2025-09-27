logo pulso
Guardianes comparten la cima divisional

Por AP

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A

CLEVELAND.- El mexicano Alejandro Osuna conectó un jonrón de tres carreras en el primer inning, el novato Jack Leiter igualó su récord personal con diez ponches y los Rangers de Texas vencieron el viernes 7-3 a los Guardianes de Cleveland.

Los Guardianes (86-74) se mantuvieron empatados con Detroit en el liderato de la División Central de la Liga Americana después de que los Medias Rojas de Boston remontaron para superar 4-3 a los Tigres.

Cleveland tiene todavía un número mágico de dos. Cualquier combinación de triunfos de los Guardianes o derrotas de Detroit que sume dos permitirá que Cleveland asegure un lugar en la postemporada.

Los Astros se enfrentaban más tarde a los Angelinos de Los Ángeles. Cleveland también tiene un número mágico de dos respecto de Detroit para asegurar la división.

Si Cleveland y Detroit terminan empatados después de los juegos del domingo, los Guardianes ganarían la División Central de la Liga Americana debido a una ventaja de 8-5 en la serie de duelos directos en la temporada y albergarían una serie de comodines a partir del martes.

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras al prado central en la primera entrada por los Guardianes, quienes han perdido juegos consecutivos por primera vez desde el 2 de septiembre.

Tras ilustre carrera Busquets dirá adiós
SLP

AP

El prolífico mediocampista español se retirará al final de la temporada de la MLS

Eslabonan Bravos dos triunfos al hilo
SLP

El Universal

El cuadro fronterizo se impuso en casa a los Esmeraldas de León

Sobresalió SLP en Paralimpiada
SLP

Romario Ventura

La delegación potosina tuvo destacada participación en Aguascalientes

Suspenden el Puebla vs. Chivas por tormenta
SLP

El Universal