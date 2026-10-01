SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

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Vallas de metal y alrededor de una veintena de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impiden el acceso al El Jardín Hondonada en el Complejo Cultural Los Pinos, después de que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vandalizaron y decapitaron la estatua del expresidente de México, Felipe Calderón.

SME decapitación estatua Felipe Calderón

Algunos visitantes han intentado acercarse al monumento, el cual está derribado desde junio del 2025, pero se les ha informado que esa zona se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

"Varias personas han preguntado si pueden pasar a ver la estatua del expresidente y les comentamos que nos ordenaron cerrar el lugar", comentó un policía.

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SSC resguarda estatua Calderón Los Pinos

A lo lejos se visibiliza que cerca de la estatua hay varios policías, pero ninguna autoridad del Centro Cultural Los Pinos dijo si va a restaurar o cuál será su destino.

La estatua del exmandatario federal en Los Pinos permaneció en el suelo desde junio de 2025, fecha en que, informó la Secretaría de Cultura, fue derribada por un árbol.

Luego de varios movimientos y afirmaciones de que sería restaurada y colocada de nuevo en su pedestal, la pieza, que tuvo un costo de 432 mil pesos, apareció arrumbada en el suelo a finales de noviembre. Desde ese momento, se encuentra abandonada y nunca se le movió ni se le hacían labores de limpieza.