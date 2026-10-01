logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Desde junio de 2025 la estatua de Calderón está derribada y sin mantenimiento en Los Pinos.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 06:11 p.m.
A
SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Vallas de metal y alrededor de una veintena de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impiden el acceso al El Jardín Hondonada en el Complejo Cultural Los Pinos, después de que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vandalizaron y decapitaron la estatua del expresidente de México, Felipe Calderón.

      SME decapitación estatua Felipe Calderón

      Algunos visitantes han intentado acercarse al monumento, el cual está derribado desde junio del 2025, pero se les ha informado que esa zona se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso.

      "Varias personas han preguntado si pueden pasar a ver la estatua del expresidente y les comentamos que nos ordenaron cerrar el lugar", comentó un policía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      SSC resguarda estatua Calderón Los Pinos

      A lo lejos se visibiliza que cerca de la estatua hay varios policías, pero ninguna autoridad del Centro Cultural Los Pinos dijo si va a restaurar o cuál será su destino.

      La estatua del exmandatario federal en Los Pinos permaneció en el suelo desde junio de 2025, fecha en que, informó la Secretaría de Cultura, fue derribada por un árbol.

      Luego de varios movimientos y afirmaciones de que sería restaurada y colocada de nuevo en su pedestal, la pieza, que tuvo un costo de 432 mil pesos, apareció arrumbada en el suelo a finales de noviembre. Desde ese momento, se encuentra abandonada y nunca se le movió ni se le hacían labores de limpieza.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos
      SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

      SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

      SLP

      El Universal

      Desde junio de 2025 la estatua de Calderón está derribada y sin mantenimiento en Los Pinos.

      Comisión de Hacienda aprueba reforma Ley Aduanera en San Lázaro
      Comisión de Hacienda aprueba reforma Ley Aduanera en San Lázaro

      Comisión de Hacienda aprueba reforma Ley Aduanera en San Lázaro

      SLP

      El Universal

      La reforma reduce el umbral para embargo precautorio y busca proteger la recaudación fiscal y la industria nacional.

      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón
      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón

      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón

      SLP

      Pulso Online

      El menor resultó ileso; Protección Civil señaló que ingresó por una zona no destinada al acceso de usuarios

      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos
      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

      SLP

      Redacción

      El ataque dejó cuatro personas lesionadas.