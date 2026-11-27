México y Argentina se enfrentan en dieciseisavos del Mundial Sub-17
Brasil, Chile y Venezuela también participarán en la ronda de dieciseisavos
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México se medirá a Argentina, Uruguay a Croacia, Brasil a Mozambique, Chile a Marruecos, República Dominicana a Mali, Ecuador a Grecia, Colombia a Egipto y Venezuela a Argelia en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol masculino sub-17 de Catar en el que la selección española, que superó la fase de grupos como la mejor de los 32 equipos clasificados, se enfrentará a Uzbekistán por un billete en octavos.
Horarios y enfrentamientos de los dieciseisavos de final
Estos son los horarios de los cruces en formato GMT:
- Lunes 30 de noviembre: Italia-Tayikistán (12:30), Croacia-Uruguay (12:30), Brasil-Mozambique (13:00), Bélgica-Arabia Saudita (13:30), República de Irlanda-Costa de Marfil (14:30), México-Argentina (15:00), España-Uzbekistán (15:30) y Chile-Marruecos (15:30).
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Participación de selecciones latinoamericanas en el Mundial Sub-17
- Martes 1 de diciembre: Malí-República Dominicana (12:30), Australia-Senegal (12:30), República de Corea-Japón (13:00), Serbia-China (13:30), Grecia-Ecuador (14:30), Egipto-Colombia (15:00), Francia-Uganda (15:30) y Venezuela-Argelia (15.30).
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