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Italia se impuso a República Checa en una emocionante eliminatoria de semifinales de la Copa Davis, resuelta en el partido de dobles, y selló su clasificación para la cuarta final consecutiva, en la que buscará prolongar su reinado y conquistar su cuarto título seguido.

Los italianos, a pesar de la ausencia de su número uno Jannik Sinner, llegaron así a la última ronda de la competición tras un final agónico, y se enfrentarán al ganador del duelo entre España y Gran Bretaña, que se disputará este sábado.

Lorenzo Musetti y Jiri Lehecka definen la serie en individuales

Lehecka al rescate para llevarlo al tercer partido

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El vigente campeón abrió la eliminatoria, ante los suyos, de la misma forma que el otro día, con un triunfo de Lorenzo Musetti, número 27, que superó al checo Jakub Mensik, número 15.

'Muse', que aprovechó el empuje de su afición para hacerse grande, alargar una buena racha en este final de temporada y erigirse como héroe de la Davis para su país, cumplió con su cometido y con solidez. Sobre todo, fue determinante cuando más lo necesitaba.

El italiano, arropado por un BolognaFiere entregado, tuvo que trabajar para doblegar a un rival cuyo principal argumento fue el servicio. Musetti salvó seis bolas de ruptura y supo resistir en los momentos de mayor presión, especialmente en un primer set en el que levantó un 0-40 en el segundo juego y un 0-30 en el séptimo.

A partir de ahí, el tenista de Carrara encontró su mejor versión, encadenó once de los siguientes doce puntos y tomó ventaja en el marcador. En la segunda manga, el italiano consiguió el quiebre definitivo con 3-3 y defendió su ventaja. Consiguió cerrar el encuentro por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

La respuesta checa no tardó en llegar, de la mano de Jiri Lehecka (14), que se enfrentó a Flavio Cobolli (7). El checo dominó por completo el primer set por 6-2, pero el italiano igualó el partido con un contundente 6-1. En la manga definitiva, Lehecka recuperó el control y cerró el encuentro por 6-3 para forzar el dobles.

No son buenos días para Cobolli, que ya perdió en cuartos de final contra el coreano Soonwoo Kwon, número 139 en el ránking. El romano encadena seis derrotas consecutivas, no gana desde el 27 de octubre y ya afirmó que llega cansado a final de temporada.

"En los últimos días he leído comentarios sobre un chico que está en crisis, sobre un jugador que ya no es el mismo, cuando mi nivel sigue siendo alto y estoy intentando aportar mi ayuda al equipo", lamentó en zona mixta tras el partido.

La definición en dobles y la hegemonía italiana

Musetti, héroe en individuales y en dobles

La eliminatoria se resolvió en dobles, después de que ambos equipos modificaran sus nominaciones iniciales. Musetti volvió a saltar a la pista para hacer pareja con el doblista Andrea Vavassori, una asociación deportiva que no se había dado hasta el momento. Lehecka también, e hizo pareja con Tomac Machac. Ambos ganadores volvieron al terreno de juego.

El primer set se lo llevaron los checos por 6-3, con relativa facilidad. Pero cuando los italianos despertaron, encontraron su química y carburaron, endosaron un 6-1 en el segundo para llevar el final al tercer set.

Cuando más delicado estaba la tercera manga, con 4-3 arriba para los centroeuropeos, los transalpinos salvaron dos bolas de rotura importantísimas.

Los últimos minutos, agónicos e igualados, tal y como se desarrolló la propia eliminatoria, se resolvieron en el desempate, en el que Italia consiguió vencer por 7-4 tras estar más acertados. Estalló de alegría el Supertennis Arena.

El equipo dirigido por Filippo Volandri mantuvo así intacta su hegemonía en la competición, en la que levantó el trofeo en las tres últimas ediciones, y se situó a un paso de conquistar un cuarto título seguido que supondría un registro inédito desde la desaparición del sistema de 'Challenge Round' en 1971.

La selección transalpina confirmó su condición de número uno del mundo y volvió a demostrar su fortaleza en una competición en la que acumula 16 eliminatorias consecutivas ganadas, después de la victoria ante Corea del Sur en cuartos de final y la conseguida frente al conjunto checo.

Desde que cayó ante Canadá en la fase de grupos de 2023, Italia convirtió la Copa Davis en su territorio, con tres títulos consecutivos y una nueva oportunidad de ampliar su palmarés.

Volandri, al frente del equipo desde 2021, tendrá la oportunidad de convertirse en el tercer capitán que conquista cuatro o más títulos de Copa Davis desde 1972, después de Neale Fraser y Niki Pilic.

Italia fue campeona por primera vez en 1976 y vencedora también en 2023, 2024 y 2025.

En caso de que España gane la eliminatoria de este sábado contra Gran Bretaña, se repetiría la final por segundo año consecutivo.