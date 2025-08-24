Hay optimismo en Santos pese a derrota

Los Santos del Potosí no logran levantar en el Auditorio Miguel Barragán y este viernes sumaron otra derrota más como locales al caer en la serie frente a los Astros de Jalisco, dentro de la Liga Caliente LNBP.

Tras el encuentro, el coach Manolo Cintrón reconoció la falta de consistencia ofensiva como uno de los principales problemas que han aquejado al equipo en las últimas jornadas.

“Tenemos lapsos de cuatro o cinco minutos sin anotar, y eso nos cuesta mucho. Hoy jugamos por ratos bien, ayer también, pero no hemos sido consistentes. Ahora tenemos unos días de descanso para reagruparnos, trabajar con calma y lograr que todos estemos en la misma página”, declaró el estratega boricua.

Por su parte, el ala puertorriqueño José Erazo señaló que la intensidad de Astros marcó la diferencia en el partido, aunque confía en que Santos pueda recomponer el camino.

“Ellos vinieron más intensos que nosotros, ejecutaron bien su plan. Quizá el cansancio también nos afectó. Tenemos que reencontrarnos como grupo, ajustar y seguir trabajando. Hay buen equipo, pero no hemos podido estar completos por lesiones y cambios. Lo importante es mantenernos unidos”, comentó.

Con esta nueva caída, Santos del Potosí continúa sin conocer la victoria en el las ultimas series, situación que buscarán revertir tras el breve receso de la liga, antes de reanudar actividad en septiembre.