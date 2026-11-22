Héctor Herrera detenido en Texas
El exseleccionado nacional fue arrestado por conducir en estado inconveniente
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El exseleccionado nacional, Héctor Herrera, fue detenido en el condado de Montgomery, Texas, por conducir en presunto estado de ebriedad.
Detalles confirmados sobre el arresto
El arresto del mediocampista mexicano, quien en el presente porta los colores del Houston Dynamo, sucedió por la noche de este sábado.
A través de X, antes Twitter, la cuenta The North End Podcast (@TheNorthEndPod) compartió el "mugshot" del futbolista de la Major League Soccer (MLS).
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"Héctor Herrera fue arrestado anoche en el condado de Montgomery por manejar en estado de intoxicación (DWI)", informó el medio estadounidense.
Reacciones y postura del club
De momento, la directiva del Houston Dynamo no se ha pronunciado al respecto sobre la situación legal del mediocampista mexicano.
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