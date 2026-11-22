¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una mujer resultó lesionada luego de protagonizar un accidente automovilístico en el fraccionamiento Jardines del Campestre, donde una camioneta chocó por alcance contra un vehículo particular.

Accidente en avenida Los Álamos: detalles del choque

El percance ocurrió este domingo, alrededor de las 11:00 de la mañana, sobre la avenida Los Álamos, entre la calle Escorpión y la avenida Universidad.

De acuerdo con la información recabada, una mujer conducía una camioneta Volkswagen Taos, de modelo reciente, pero presuntamente no guardó la distancia de seguridad respecto a un automóvil Nissan Versa que circulaba delante de ella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al llegar a un tope, el conductor del Nissan disminuyó la velocidad, pero la conductora de la camioneta no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior del vehículo.

Atención médica y acciones oficiales tras el accidente

A consecuencia de la colisión, la mujer que manejaba la Volkswagen sufrió lesiones en el cuello y la espalda, por lo que fue necesaria la intervención de los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a una clínica para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron las diligencias correspondientes.

Se esperaba que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y la atención de los gastos médicos, mediante la intervención de la compañía aseguradora de la camioneta.