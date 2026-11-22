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Luego de una sorprendente recuperación en el Apertura 2026 y de quedarse muy cerca de clasificar a la Liguilla, Santos Laguna vio terminada su participación al caer 2-1 ante León en casa.

Aleco Irarragorri valora desempeño y reacción tras derrota

El resultado provocó tristeza en Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, quien, más allá del amargo desenlace frente a su afición, se mostró orgulloso del desempeño de sus futbolistas. Tras el encuentro, aseguró que se marchaba tranquilo por la entrega y el crecimiento que mostró el equipo durante el torneo.

"Mi papá se queda muy orgulloso, muy orgulloso. Yo, Aleco, también. Se los dije cuando terminó el partido: me hicieron disfrutar otra vez de algo que había perdido mucha emoción y alegría. Y ellos me hicieron disfrutar. Renato, Gonzalo, Abella, Carlos, Franco, los líderes, los capitanes, los jugadores, Daniel Ipata, Omar Tapia, todos. Me hicieron disfrutar otra vez lo que hago", mencionó.

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Proyección y objetivos para Clausura 2027

Con la mirada puesta en el futuro y el objetivo de seguir construyendo un proyecto competitivo, el dirigente lanzó una advertencia al resto de los equipos de cara al Clausura 2027, al asegurar que los Guerreros volverán con fuerza y recordando la importancia histórica de la institución en el futbol mexicano.

"Sin embargo, creo que con lo que me quedo es con lo siguiente: Dios nos hizo vivir esto porque necesitábamos revancha. Hace poco me preguntaban ahí con Jonathan Orozco si ya habíamos regresado. Nunca nos fuimos. La verdad es que nunca nos fuimos. Necesitábamos resucitar y ya resucitamos. Entonces, en enero hay revancha", finalizó.