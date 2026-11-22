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María Vargas deslumbró en su participación en Miss Universe, en la categoría de Traje Nacional, la joven jalisciense hizo honor al conocido como "flamenco yucateco", con un traje, de diseñador mexicano, que lleva por nombre "Imperio rosa"; el garbo y la elegancia con la que nuestra representante lo portó, ya está causando comentarios muy positivos en redes sociales, no sólo por sus paisanos, sino por influencers internacionales que están dando seguimiento a cada etapa de la competición.

María Vargas y su desempeño en Miss Universe

Vargas ha mostrado un muy buen desempeño en las diferentes actividades del certamen, desde su llegada a Puerto Rico, país en donde se llevará a cabo la final de Miss Universe, de hecho, obtuvo el quinto lugar, durante la Cena de Gala por el Autismo, celebrada el viernes, 20 de noviembre.

Estas son las diez participantes que se destacaron durante la gala:

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Melisa Núñez - Miss República Dominicana

Dominga López - Miss Chile

Alina Ekaterinecheva - Miss Kazakhstan

Georgia Waddington - Miss New Zeland

María Vargas - Miss México

Clara Vegas- Miss Venezuela

Jasmine Blandford - Miss Nicaragua

Jean Ojiro - Miss Kenya

Maarcela Kozinski - Miss Brazil

Mariale Acosta - Miss Costa Rica.

Detalles del traje nacional Imperio Rosado

Y anoche, sábado -21 de noviembre- se realizó la pasarela de Traje Nacional, en donde María hizo honor al flamenco rosado del Caribe, el que se encuentra, más comúnmente, en los humedales de la península de Yucatán.

El nombre del traje, diseñado por Joel García -que, como María, también es originario de Jalisco- es "Imperio Rosado" y, se destacó, especialmente, por el penacho y tocado que tenía dos cabezas de flamenco y plumas a su alrededor; además, el corset, como el pantalón y las mangas traslúcidas, tienen bordados pedrería, cristales y perlas nacaradas en tonalidades rosadas y plateadas.

Mientras María desfilaba, se escuchó decir a la maestra de ceremonias que el flamenco era un "símbolo de elegancia, equilibrio y libertad"; al fondo también se percibió como asistentes, que apoyan a la candidata mexicana, gritaban eufóricos, frases de apoyo como "vamos, María", "México" y "viva México".

La también escritora, fue captada, tras su salida del escenario y, aún emocionada por su participación, afirmó que se sintió segura de sí misma y, sobre todo, muy orgullosa de sus raíces y sus orígenes.

"(Me siento) increíble, me sentí muy feliz, de verdad, que me hizo falta tiempo en el escenario, lo disfruté muchísmo, estoy muy orgullosa de ser mexicana", dijo, con una sonrisa que enmarcaba su rostro.

Los comentarios hacia el traje y pasarela de María han sido muy positivos, no sólo por parte de sus compatriotas, sino de influencers de otras partes del mundo que generan contenido acerca de todo lo ocurrido en las actividades del certamen, señalando que "Imperio Rosado" fue uno de los trajes más originales e imponentes de la noche.

Si bien, aún no se conoce a la ganadora de esta categoría pues, eso se sabrá hasta la final de Miss Universe, este martes 24 de noviembre, Vargas se perfila como una de las preferidas, junto a Miss Brasil, Miss Chile, Miss Filipinas, Miss Puerto Rico y Miss Venezuela.

La tarde de este domingo, 22 de noviembre, se llevará a cabo la etapa conocida como Competencia Preliminar, a la cual, podrás dar seguimiento, a partir de las 17:00 horas (o 5 pm), hora de México, a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe.