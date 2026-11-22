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Una mujer en avanzado trabajo de parto recibió asistencia de elementos femeninos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que el nacimiento de su bebé se presentara al interior de un vehículo particular, en un puesto de atención ciudadana ubicado sobre la carretera federal 80 San Luis Potosí–Lagos de Moreno, en la capital potosina.

Asistencia de la autoridad en parto vehicular

De acuerdo con la información de la corporación, los hechos ocurrieron cuando un hombre procedente de Villa de Arriaga llegó al Puesto de Atención Ciudadana (PAC), situado en la zona de Lomas del Tecnológico, mientras trasladaba a su esposa a un hospital de la capital.

Ante la inminencia del nacimiento, el conductor solicitó apoyo a los oficiales, por lo que personal femenino de la corporación intervino para asistir a la mujer durante el alumbramiento, que ocurrió dentro del automóvil.

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Traslado y atención médica especializada

Una vez concluido el nacimiento, los elementos proporcionaron abanderamiento y acompañamiento al vehículo durante su traslado al Hospital del Niño y la Mujer, donde la madre y el recién nacido recibirían atención médica especializada.