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La espera terminó. Después de cuatro largos años, el Coloso de Santa Úrsula abrirá nuevamente sus puertas al futbol americano, con miles de aficionados que volverán a vivir una noche de NFL en México y un partido que promete estar a la altura de la expectativa: 49ers de San Francisco ante los Vikings de Minnesota.

Remodelación histórica y adaptaciones para la NFL

No será una visita cualquiera. El inmueble pasó por una remodelación histórica para el Mundial de 2026 y ahora tuvo que adaptarse a las exigencias del futbol americano. Nuevos espacios de hospitalidad, estructuras para transmisiones, vestidores exclusivos para los equipos y un terreno de juego renovado forman parte de los preparativos para una noche de futbol americano con sabor mexicano.

Preparación deportiva y condiciones de altura

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El partido también tendrá ingredientes deportivos de sobra. Los 49ers llegan con marca de 8-1, mientras los Vikings presumen un récord de 7-2 y una de las defensivas más dominantes de la temporada. Kyle Shanahan tendrá enfrente a Brian Flores, un rival que conoce bien y que ha complicado sus planes en anteriores enfrentamientos.

La altura de la Ciudad de México será otro protagonista. A más de dos mil metros sobre el nivel del mar, ambos equipos tuvieron que modificar sus preparativos. San Francisco trasladó sus entrenamientos a Colorado Springs, mientras Minnesota trabajó con cámaras de simulación de altitud para reducir el impacto físico.

Detalles del partido y transmisión

¿Dónde ver el partido de la NFL en México?

49ers de San Francisco vs Vikings de Minnesota

Sede: Estadio Banorte

Horario: 19:20 horas (Tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney+ y DAZN.