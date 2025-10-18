Héctor Moreno anuncia su retiro

México.- Toda carrera tiene un final. Héctor Moreno hizo oficial su retiro del futbol profesional, luego de poco más de 20 años como jugador, donde representó por años a México en competencias internacionales, tal y como lo fue aquel Mundial Sub-17 en 2005 donde salió campeón.

Pumas fue el primer equipo en Primera División para Héctor, y después de ese paso en el club de la UNAM, el defensor central dio el salto a Europa para llegar al AZ Alkmaar de Países Bajos, con este club comenzó una aventura de casi 10 años en el extranjero.

Durante su estancia en el Viejo Continente, el central zurdo también vistió los colores del Espanyol, del PSV, de la AS Roma, de la Real Sociedad y también llegó a Qatar, donde jugó en el Al-Gharafa. A lo largo de esos años fuera de México, logró coleccionar un par de títulos y también se encargó de ser de los futbolistas mexicanos con más partidos en Europa.

Su regreso al país se dio en 2021, cuando los Rayados de Monterrey lo trajeron del medio oriente para reforzar su defensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El destacado jugador mexicano anunció su retiro con un video en sus redes sociales, donde fue felicitado por su extraordinaria trayectoria, y en el que también expresó su agradecimiento con su familia.

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. El futbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevas ciudades, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”.

“Mis padres me inculcaron valores, esfuerzo y amor por este deporte. Gracias por creer en ese niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad. A mi esposa Irene, el pilar de mi vida, gracias por tu amor infinito, por tu paciencia y por hacerme siempre mejor persona”, agregó el central.

Moreno fue parte de la Selección Mexicana en cuatro Copas del Mundo (2010, 2014, 2018 y 2022). Además, llegó a contabilizar más de 120 partidos con el Tri, donde también jugó Copas Américas y otros torneos.