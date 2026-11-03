Hilvanan 76ers cuarto triunfo consecutivo
Tyrese Maxey lideró a Filadelfia para imponerse a los Bulls de Chicago
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FILADELFIA.- Tyrese Maxey anotó 15 de sus 26 puntos, la cifra más alta del partido, en el cuarto periodo; LeBron James sumó 15 unidades, nueve asistencias y siete rebotes; y los 76ers de Filadelfia ganaron su cuarto partido consecutivo al imponerse 126-107 a los Bulls de Chicago el lunes por la noche.
La alineación titular repleta de estrellas de los 76ers —James, Jaylen Brown, Joel Embiid, Maxey y VJ Edgecombe— estuvo junta después de que el quinteto no jugara en las victorias consecutivas del fin de semana: ante los Knicks el viernes y en Charlotte el sábado.
Embiid, quien figuraba como duda antes del encuentro por una lesión en el pie, terminó con 15 tantos y ocho rebotes, pero no fue necesario en el cuarto periodo. Brown aportó 25 puntos y 11 rebotes, y Edgecombe encestó 21. Maxey añadió 11 asistencias, mientras Filadelfia, líder de la Conferencia Este, mejoró a 7-1.
El novato Caleb Wilson, la selección número 4 del draft, anotó 24 puntos para liderar a los Bulls, que han perdido cinco seguidos. Norman Powell contribuyó con 18 unidades.
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Los 76ers tomaron el control en el tercer cuarto, al ampliar su ventaja de cinco puntos al descanso a 17, 85-68, con una bandeja de James cuando faltaban poco menos de cinco minutos en el periodo. James completó una jugada de tres puntos para darle a Filadelfia una ventaja de 16.
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