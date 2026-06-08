España juega amistoso contra Perú en estadio Cuauhtémoc

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- A unas cuantas horas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA,

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de su preparación con la etiqueta de uno de los representativos más sólidos y seriosLa Furia Roja buscay ajustar losantes de emprender el camino mundialista, consciente de la exigencia que representa llegar comoCon prácticamente todas sus figuras disponibles, el conjunto dirigido portendrá este lunes unaa México, donde sostendrá sude preparación.Elserá el, inmueble histórico que servirá como marco para unacargada de atención y expectativas.Del otro lado estará, selección que asumirá el papel de, pero que ha prometido tomarse el compromiso con seriedad y, con la intención de complicar a los europeos ante la afición mexicana, que tendrá la oportunidad de ver a una potencia mundial en acción a solo horas del inicio del torneo, y tras una larga espera de cuatro décadas.Eldeenfue el, durante los cuartos de final de la Copa del Mundo. En esa ocasión, el equipo europeo cayó y quedó eliminado ante Bélgica.HORARIO PARA VER EL JUEGO DEEN MÉXICOHora:Fecha:Lugar:Transmisión: