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Producción del iX3 de BMW iniciará en primer trimestre de 2027

El CEO Klaus Von Moltke confirmó que la exportación está aseguradas para el mercado norteamericano

Por Martín Rodríguez

Junio 08, 2026 12:10 p.m.
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Producción del iX3 de BMW iniciará en primer trimestre de 2027
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      Será en el primer trimestre de 2027 cuando inicie la producción en serie del automóvil iX3 (Neue Klasse), aunque por ahora ya comenzó de manera masiva la elaboración a nivel mundial, de prototipos para la fabricación de la batería de alto voltaje.

      La producción del vehículo eléctrico cumple con la expectativa de aprovechar la capacidad instalada para presentar Listo para el mercado un vehículo totalmente ensamblado y listo para usarse, cada 2 minutos, ya sea de gasolina o eléctrico.

      Por ahora produce el Serie 3, el Serie 2 Coupé y el Serie M, todos de gasolina, y se agrega un cuarto modelo en los primeros meses de 2027, con la apertura de las líneas de ensamble del iX3.

      El plan permite el desahogo de actividades para la producción y salida

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      Klaus Von Moltke, CEO de BMW Group, informó que la producción del vehículo ya se encuentra segura y también los canales de exportación tanto al mercado estadounidense como a otros puntos del continente.

      En el caso de las baterías de alto voltaje, dijo que los procesos y la tecnología se encuentran completamente listos, incluso con los planes "a", "b" y "c" para el abastecimiento del litio, ya sea del mercado interno mexicano o de cualquier otro origen.

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      Explicó que a lo largo del periodo de generación de la nueva planta de ensamble de vehículos y de la planta de construcción de baterías de alto voltaje, BMW se ha reinventado de manera constante y agrega en tiempo real los cambios tecnológicos que incluyen el aprovechamiento de los prompts de la Inteligencia artificial para facilitar el trabajo de los empleados de la planta.

      Por otra parte, dijo que el ideal es que haya aranceles cero, y dijo confiar en los acercamientos del gobierno mexicano con el estadounidense para que las negociaciones del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) beneficien a los tres países y al mercado norteamericano, también en la industria automotriz.

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